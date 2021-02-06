شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مواطن بنى جدارا على كورنيش النيل بدسوق للنيابه العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنفيذ حالة إزالة بطريق الكورنيش، حيث قام مواطن ببناء جدار ووضع سيراميك بطول ٢،٥م وعرض ٣م.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف وعرضه على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وتمت الازالة والتحفظ على مواد البناء المستخدمة فى الإزالة.

أشرف على الإزالة المحاسب السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات، وفريق العمل المعاون، وذلك حفاظا على حق الشارع وحق الجار والمارة والقانون فى اطار الجهد الدائم والعمل المستمر للحد من التعديات بكافة اشكالها وحفاظا على تنفيذ القانون.

إزالة مخالفة

إزالة مخالفة

إزالة مخالفة

إزالة مخالفة

إزالة مخالفة