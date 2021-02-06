شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة يتفقد سير العمل بـ«صدر الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، رافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بزيارة إشرافية لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك للوقوف على السلبيات والإيجابيات الموجودة به.

وتأتي الزيارة الإشرافية ضمن خطة وزارة الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة لمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات.

تفقد وكيل الوزارة ومدير عام الأمراض الصدرية، أقسام العزل، والعناية المركزة، والأشعة المقطعية، والمعمل، وخزان الأكسجين بالمستشفى، وتم الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالمستشفى، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين بالمستشفى، ومن المتابعة الدورية لشبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وأيضاً متابعة نسب الأكسجين للمرضى ونسب استهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض.

وتم التاكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالأقسام لمواجهة جائحة كورونا، ومراجعة بعض تذاكر المرضى مع الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، ومتابعة السجلات الطبية للحالات، فضلا عن التأكد من اتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بالمستشفى.

كما تم تفقد أعمال التطوير الجارية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، والمراحل النهائية للتشطيبات، وتم التأكد من التوسعات في عدد الأسرة بها، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.