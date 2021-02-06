شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 547 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، اليوم السبت، حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 547 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط دراجة نارية و«توك توك» دون ترخيص، والتصالح الفوري في 120 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 97 حالة لعدم قبول التصالح، و66 مخالفة تجاوز للسرعة، و92 مخالفة متنوعة.