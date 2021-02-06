شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط لمنع التلاعب في الأسعار .. تعرف على استعدادات المحافظات لانطلاق الأوكازيون الشتوي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها لانطلاق الأوكازيون الشتوي المقرر انطلاقه، غدًا، الأحد ، تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بخصوص التصفيات الشتوية لعام ٢٠٢١، ويستمر الاوكازيون لمدة شهر بمعدل أسبوعين لكل محل.

وأعلنت مديريات التموين أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والرقابية والتنظيمية للأوكازيون، مشيرة إلى أنه تم وضع الضوابط التى تكفل منع التلاعب في الأسعار أو تقديم تخفيضات وهمية للجمهور.

فى الإسكندرية، قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المديرية استعدت لبدء موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي»، مشيرًا إلى أن 18 محلاً حصلت على موافقات من المديرية للمشاركة فى الأكازيون.

وأضاف أن التخفيضات تتراوح من 5 إلى 50%، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات وإدارة الرقابة التجارية، بشن حملات صباحية ومسائية على المحال المشاركة، ومتابعة غير المشاركة للتأكد من عدم تنظيم أوكازيونات وهمية ومنع الغش والتدليس وحماية المواطنين.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، لتشديد الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون، والذى يستمر لمدة شهر كامل على أن يكون لكل محل أسبوعان، وفقا لقرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد وكيل الوزارة حرصه على تطبيق القرار الوزارى حيث يتم إلزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون، بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

ولفت إلى أن المديرية تمارس دورها بالرقابة على المتاجر التي حصلت على تصريح من المديرية بالدخول فى الاوكازيون للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار من عدمه خاصة أن المتجر من حقه تحديد نسبة التخفيض لكن عليه الالتزام بتحقيقها، وهو ما يتم متابعته من قبل ادارة التجارة الداخلية فى المديرية .

وأشار إلى تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على المتاجر لمنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعًا للمنتجات المصرية.

وفي البحيرة ، أعلن المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين عن بدء فترة الأوكازيون الشتوي اعتبارًا من الغد ، مشيرًا إلى أن أصحاب المحال التجارية المشاركة تقدموا بطلب للتصريح لهم بالمشاركة في الأوكازيون مرفق به فواتير البضائع المراد إجراء الاوكازيون عليها، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل أو المدير المسؤول ورخصة المحل ودمغة بقيمة ١ جنيه، وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد بيعها بأسعار مخفضة، موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم .

وفي الأقصر، أعلنت مديرية التموين ، برئاسة تامر صلاح الدين ، أن المحال التجارية المشاركة حصلت على الموافقة بالاشتراك فى الأوكازيون وقدمت كشفًا كاملًا بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها، موضحًا به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم .

وأشارت المديرية إلى أن نسب التخفيضات تبدأ من ٢٠٪؜ حتى ٥٠٪؜ ، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح للمحال المشاركة بالتلاعب بالمواطنين من خلال رفع الأسعار قبل الأوكازيون ثم تخفيضها مرة أخرى مع بداية الأوكازيون، وكتابة السعر القديم والجديد لإيهام الزبائن بنسبة الخصم.