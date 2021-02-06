شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية لرفع كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية أول اجتماعاته برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث النهوض بمحطة الزهراء ووضع خطط تنفيذية عاجلة لتحقيق هذه الأهداف وفق برامج زمنية محددة.

وأكد «القصير»، على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحطة الزهراء باعتبارها ثروة قومية وبيت الخيول العربية الأصيلة، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ المحطة يتم تشكيل مجلس أمناء لها يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات، مما يؤكد على اهتمام الدولة بالنهوض بمستقبل صناعة الخيول.

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع بحث رفع كفاءة المحطة والاهتمام ببرامج التربية والتغذية السليمة، وأيضا الرعاية العلاجية للخيول بصفة دورية من خلال هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد التناسليات الحيوانية والاستعانة بالأطباء والجراحين البيطريين المتخصصين من الجامعات المصرية .

وأوضح «القصير»، أن الاجتماع بحث أيضا مراجعة آليات البيع والتسعير لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحطة وأيضا تأمين المستندات والوثائق للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الاصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وهو ما يضفي أهمية علي مكانتها علي المستوى العربي والدولي.

مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول