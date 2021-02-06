شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش تفعيل مراكز الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، الاجتماع الأول لتفعيل مراكز الأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بحضور مدير إدارة الطب العلاجي، والمنسق العام لمراكز الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، ومديري مراكز الأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وتناول الإجتماع مناقشة آليات تفعيل مراكز للأبحاث الإكلينيكية بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، وكيفية التغلب على المعوقات والسلبيات، ووجه وكيل وزارة بالتفعيل الرسمي لعدد ٦ من لجان البحث العلمي، بكل من مستشفيات الزقازيق العام، والقنايات، والسعديين، وههيا، وديرب نجم، وفاقوس العام.

وأكد مسعود ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين المستشفيات للخروج بأفكار لأبحاث علمية قوية مواكبة للتطور العلمي، للإرتقاء بالخدمات الطبية، لصالح المواطنين والمرضي بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة.