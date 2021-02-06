شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يبحث إقامة صوامع جديدة للحفاظ على القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، لبحث ومناقشة سبل تطوير وإقامة 4 صوامع جديدة بطوخ القراموص، ونزلة خيال بمركز أبوكبير، ومنيا القمح، وأبوحماد، وذلك بهدف استبدال الشون بمختلف أنواعها سواء حكومية أو خاصة بصوامع جديدة مطورة، للحفاظ على القمح المورد من العوامل الجوية ولتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة.

وأكد المحافظ أن إقامة مثل هذه الصوامع تأتي حفاظاً على سلعة استراتيجية هامة مثل القمح، حيث تحتل محافظة الشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد الأقماح للعام السابع على التوالي، مشدداً على سرعة الإنتهاء من التصميمات الهندسية اللازمة لإقامة الصوامع المزمع إقامتها، والبدء فوراً في التنفيذ لتساهم وبشكل كبير في إحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد، والحفاظ على القمح المورد.

من جانبه، أوضح اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن مشروع إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، تعمل على توفير تكاليف النقل لهم وتخفف من أعبائهم، حتي يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزاً لعمليات التوريد، مضيفاً أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستقبال موسم القمح لهذا العام ،والتأكد من جاهزية الشون المطورة والصوامع المخصصة لإستقبال محصول القمح، وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم الاستفادة من فكر الشباب الجديد والمتميز، في إستخدام تكنولوجيا العصر الحديث للعمل في صومعة الغلال بناحية كوبري الكسارة زمام الصالحية الجديدة، والمُقامة على مساحة 11 فدان بسعة تخزينية 90 ألف طن بتكلفة تصل إلى 272 مليون جنيه، ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التموين والتجارة للإستفادة من الشباب وتسكينهم للعمل في الصوامع الجديدة، ليمثلون إضافة قوية لمراقبة المخزون ودرجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على محصول القمح.

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشكر لمحافظ الشرقية لدوره الملموس في إقامة صوامع جديدة في تخزين القمح، وكذلك تهيئة الحركة المرورية للسيارات المحملة بأطنان القمح والوصول للصوامع وتفريغها أثناء موسم الحصاد ،لافتاً إلى أنه تقرر فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والفلاحين.