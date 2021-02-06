شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقوي يتابع حملات النظافة والتجميل بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة للتأكد من تفريغ جميع الحاويات الخاصة بتجميع القمامة وقص وتهذيب الأشجار والنخيل، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة وكذلك قسم التشجير والحملة الميكانيكية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وأكد على ضرورة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بجميع القطاعات والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وإزالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة ورفع كافة المخلفات أولا بأول، وأكد استمرار الحملة يومياً لانضباط الشارع ومنع التجمعات وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف «٢٠٢١».

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم