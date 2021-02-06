شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تناقص أعداد وفيات كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أسباب عدم تناقص حالات كورونا، إذ قال إن تناقص أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيان وزارة الصحة اليومي هو مؤشر للحالة العامة للإصابات في مصر.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المُذاع على فضائية «MBC مصر2»، اليوم السبت، أن تناقص الحالات المسجلة دليل ومؤشر على تناقص الحالات التي تُعالج في المنازل أو المستشفيات الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة.

وعن عدم نقصان معدل الوفيات مقارنة بعدد الإصابات الجديدة، قال مستشار الرئيس إن عدد وفيات كورونا الرسمية المعلن عنها تشمل جميع الحالات سواء المسجلة في مستشفيات وزارة الصحة أو خارجها، لأنها أصبحت حالة مؤكدة وتم رصدها.

وأشار تاج الدين إلى سبب آخر هو أن الوفيات تمثل حصيلة تراكمية وليست يومية، لأن بعض الحالات المتوفاة تستغرق أسابيع في مرحلة العلاج بعد تسجيلها كحالة مصابة.

وذكر مستشار الرئيس أن تصاعد عدد الحالات في مصر في الموجتين الأولى والثانية أفقية وليست رأسية وهو مؤشر جيد، موضحًا أن الحالات الرأسية تكون حادة وشديدة.

وأشار إلى ضرورة وجود متابعة دقيقة وإرشادات قوية للمساهمة في الحد من العادات الخاطئة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.