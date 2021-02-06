شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يدعم فريق كرة القدم للصم لمواصلة طريقه في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن دعمه لفريق كرة القدم للصم بنادى المعاقين بالعريش لمواصقة طريقه في الدورى الممتاز «أ» على مستوى الجمهورية .

وأشار المحافظ أثناء تكريمه للفريق بعد تأهله للصعود إلى الدورى الممتاز «أ» على مستوى الجمهورية إلى أن الحفاظ على القمة أهم من الصعود عليها.. مؤكدا على دعم الفريق وتوفير كافة احتياجاته لمواصلة طريقه في الدورى الممتاز .

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مديرية الشباب والرياضة بتوفير كافة احتياجات الفريق ودعم مسيرته في الدورى الممتاز.. من خلال توفير ملعب مناسب للتدريب وتوفير كافة احتياجاته .

ومن جانبه.. أكد حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادى المعاقين بالعريش أنه لأول مرة منذ سنوات يحقق النادى الصعود إلى الدورى الممتاز ( أ ) بعد لعبه لعدة سنوات في الدورى الممتاز ( ب ).. مقدما الشكر والتقدير للمحافظ ومديرية الشباب والرياضة لوقوفهما خلف الفريق وتشجيعه على الصعود لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية، ومنوها إلى أن الفريق لعب 6 مباريات خلال التصفيات الأولية.. حيث أعتلى قمة المجموعة بعد حصوله على 13 نقطة وصعد إلى دورى الترقى ليلعب ثلاث مباريات، ويصعد بعدها إلى الدورى الممتاز ( أ ). كما قدم الشكر للفريق من اداريين ومدربين ومترجم الاشارة واللاعبين .

وأكد لاعبو الفريق ومدربه على بذل الجهود للحصول على الدورى ورفع اسم المحافظة بين جميع المحافظات .

ومما يذكر أن الفريق يضم كل من: فايز أحمد عبدالجيد، حمادة شفيق محمد الملاحى، زكرى سعيد عبدالله، عبدالواحد سعيد عبدالله، محمد طارق جمعة، أحمد جمال العبدناصر، محمد عبدالستار حمادة، أحمد فرج سليمان سليمان، محمد عادل محمد محمد مسلم، عمرو هانى المنسى عوض، هيثم محمود محمد اسماعيل، محمد عزمى دهشان، هيثم سمير محمد، أحمد خالد عرفات، محمد سالم حسان، محارب حرب عيد عامر، سامى سلمى اقطيفان، أحمد اسماعيل سليم، سمير حميد عبدالرازق لافى، حسين محمد مغنم غانم، ومحمود مجدى محمود محمد.. كما يضم الجهاز الفنى للفريق كل من: سلامة محمد ( مدير فنى )، أحمد عزمى ( مترجم الإشارة )، نعمان حسن عبدالحافظ وأحمد محمد اسماعيل فراج ( مدربين ) .

حضر التكريم كل من: كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة وصلاح الشريف مدير ادارة الشباب والرياضة بالعريش .