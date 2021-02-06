شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه مجلس إدارة مشروع الـ30 مليون بيضة بتخفيض النفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

والتقى المحافظ، بأعضاء مجلس إدارة المشروع الجدد، برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، مدير الطب البيطري، حيث أبدوا استعدادهم لتطوير المشروع خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإنتاجية، وإضافة أنشطة أخرى، واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع.

ووجه المحافظ، بضرورة ترشيد النفقات من خلال تصنيع الأعلاف بالمشروع واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع، وزراعتها بالزراعات المكملة التي تستخدم في تصنيع الأعلاف، وايجاد أفكار تسويقية جديدة، من خلال فتح منافذ لبيع منتجات البيض واللحوم، لتعظيم الاستفادة وزيادة الموارد المالية بالمشروع، مؤكدا أن المحافظة ستسخر امكانيتها للنهوض بالمشروع وزيادة ايرادته.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.