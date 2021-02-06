شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تنفذ برامج تدريبية عملية ونظرية للعاملين بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشري وصقل مهارات وقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية تطبيقًا لمنظومة التحول الرقمي.

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بتنفيذ برامج تدريبية لمدة 4 أيام شملت البرنامج الإداري نظم التأثير وبناء علاقات مميزة واستراتيجيات الاتصال وتجنب الصراعات لعدد 28 مهندسا وكيميائيا وإخصائى خدمة عملاء، برنامج المسار الوظيفي أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات لعدد 20 فنى تشغيل مياه.

وذكر: استكمالا للتدريب النظري تم إجراء تدريب عملي لعدد 20 من العاملين عن معايير السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع البنك الدولي داخل محطة شبين الكوم البحاري مع الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية للحفاظ على العنصرين البشري والمادي.

وأوضح أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين والتعرف على معدات مكافحة الحريق ونظرية الإطفاء، العمل بالاماكن المغلقة، أعمال الحفر وتداول المواد الكيماوية وطرق دخول المواد الكيماوية وأنواع المخاطر والعمل على ارتفاعات وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية وتحليل المخاطر وتأمين بيئة العمل وحماية الأفراد والعاملين.