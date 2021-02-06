شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح غدا أولى دورات الإعجاز الربانى فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف غدا الأحد، الدورة الأولى للإعجاز الرباني في الكون بمسجد النور بالعباسية، حيث تكون المحاضرة الأولى للدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة، والمحاضرة الثانية للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة نائبا عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتثقيف وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وإيمانًا بقضية الإعجاز الرباني في الكون، وتتناول الدورة قضايا تبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) في الخلق، بما يعمق الحس الإيماني من جهة، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أي تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى، ويحاضر في هذه الدورة مجموعة متميزة من الأساتذة المتخصصين في علوم الطب والبحث العلمي من أعضاء لجنة الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويشارك في هذه الدورة (30) إمامًا من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة و (20) واعظة من الواعظات المتميزات، وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة في الإعجاز الرباني في الكون، وتعقد الدورة بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر، القرار الوزارى رقم (26) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الربانى فى الكون، مؤكدا أن اللجنة تأتى إيمانًا من الوزارة بتكامل العلوم فى بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون وفى جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ".

وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستكون مهمتها عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات فى مجال الإعجاز الربانى فى الكون، وعقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعى، إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون، كما سيكون من مهاها الإعداد لبرنامج تليفزيونى يجمع ميزات البرامج المعروفة فى هذا المجال، مثل: برنامج "العلم والإيمان"، وبرنامج "عالم البحار"، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.