شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقسم المنيا لثلاث إيبارشيات.. اعرف أسماء الأساقفة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصادر كنسية، أن البابا تواضروس الثاني عقد اجتماعا مع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا في يناير الماضي، وأعقبه لقاء آخر من كهنة المنيا، وتم الاتفاق بعدهما على تجليس الانبا مكاريوس اسقفا علي كرسي مدينة المنيا، والأب سرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل، والأب ثاؤفيلوس المحرقي اسقفا لإيبارشية أبو قرقاص، على أن يتم طقس سيامات الأساقفة والتجليس فى عشية يوم السبت 6 مارس المقبل وصباح الأحد الذى يليه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم رسامة أسقف جديد خلفا للأسقف الراحل الأنبا صرابامون أسقف دير الأنبا بيشوى، ومن أبرز الأسماء المرشحة، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوى، الراهب القمص افرايم الانبا بيشوى، والراهب القمص اخنوخ الأنبا بيشوى، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، والراهب القمص اغابيوس الأنبا بيشوى.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات رسامة وتجليس أساقفة جدد، فى يومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل، ومن المقرر أن تكون الرسامات الجديدة من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن يكون من ضمن الرسامات رئيسا جديدا لدير أبو مقار بوادى النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذى تم قتله فى 29 يوليو 2018.