شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستعد لتوفير المياه خلال موسم الزراعات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الموارد المائية والرى، سيناريوهات مختلفة للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائى القادم وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية .

واتفقت وزارتى الرى والزراعة على الإجراءات التنسيقية لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك فى اطار القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2020 خاصة المساحة التى تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.

كما تم الاتفاق فى اجتماعهما الأخير على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الرى والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.

وكانت وزارة الرى قد أعلنت فى وقت سابق أنها نجحت خلال الفترة الماضية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، والتى إنعكست على تحقيق أقل معدل لشكاوي المياه منذ 40 عاماً