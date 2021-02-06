شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 120 ألف فدان مزروعة بالفول البلدى ولجان بالغيطان لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عمل لجان مرورية بغيطان الزراعات الشتوية من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد وقاية النبات، وامراض النبات، وقطاع الخدمات الزراعية، ومعهد المحاصيل الحقلية، ومديريات الزراعة، والعديد من التخصصات الفنية الزراعية، للتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة، ومكافحة امراض النبات، خاصة للفول البلدى لزيادة الإنتاج، وعمل برامج توعوية حول طرق رى وتسميد ومكافحة محصول الفول البلدى لزيادة الإنتاج .

فيما أوضح تقريرللإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بشان مساحات المحصول الشتوى، يوضح ارتفاع مساحات الفول البلدى الى 120 ألف فدان، وجارى الحصر والتدقيق، مضيفا أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة، بتكثيف لجان المتابعة لجميع الزراعات الشتوية وحل مشاكل المزراعين لزيادة الإنتاج .

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجانا مرورية بحقول الفول البلدى لمتابعة المحصول وعمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول حول طرق رى وتسميد ومكافحة افات المحصول حتى الحصاد لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج، التى تم استنباطها حديثا وتم طرحها الموسم الجديد، ذات جودة عالية فى الإنتاج ومبكرة النضج، ومقاومة لمرض الهلوك ، متوقعا زيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى الموسم الجديد.

وتابع "خليل "، أن جميع الأصناف التى تم استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذات احتياجات مائية أقل، ومبكرة النضج عالية الإنتاجية، مؤكدا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى تم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، لافتا إلى أن أستنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1، وتعطى إنتاجية عالية جدا للفلاح.