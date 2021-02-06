شكرا لقرائتكم خبر عن غياب رقابة محافظة الجيزة على مخالفات الجراجات يهدد بانهيار عقار فى الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت كارثة اشتعال عقار فيصل مخاوف سكان محافظة الجيزة، خاصة من العقارات التي تعانى من نفس المشكلة التى أدت لاشتعال عقار فيصل، وهى الاستغلال الخاطئ للجراجات وتغيير الأنشطة السكنية إلى صناعية أو تجارية، ما يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى ومن الوارد أن تؤدى لانهياره أو إزالته.

ومن بين المشاكل التي تعانى منها عقارات الجيزة هي استغلال البدروم في أنشطة مخالفة وتعرضه لتصدعات، والتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، حيث أرسل سكان العقار رقم 43 شارع ستوديو مصر بالمريوطية، صورا لتصدع حوائط البدروم بعد غرقه في مياه الصرف الصحى، بسبب الاستغلال السيئ لجراج عقار مجاور لهم.

وقال الأهالى: مياه الصرف تهدد 75 أسرة بعد تآكل أساسات العقار الكائن بشارع ستوديو مصر بالمريوطية، وأن عدد من المنشأت السياحية أساء استغلال جراج عقار مجاور لهم ووضع 7 خزانات بعمق 15 مترا لتحول الصرف الصحى عليهم نظرا لمخالفتهم ما جعر هناك تسرب منها أدى لتصدع أساسات العقار.

وطالب الأهالى محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على مخالفات المنشأت التجارية والصناعية لحماية الأروح من انهيار العقارات، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة المشكلة.