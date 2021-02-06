شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطالب أصحاب البطاقات بتسجيل رقم المحمول على "دعم مصر" للتواصل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموين ممن ليس لديهم رقم محمول مسجل على موقع "دعم مصر " بالدخول على الموقع ، وتسجيل رقم هاتف المحمول حتى يستطيع صاحب البطاقة من الحصول على الخدمات إلكترونيا دون التوجه الى مكتب التموين، كما اتخذت الوزارة كافة التيسيرات بشأن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، وذلك في إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد إلكترونيا من على موقع "دعم مصر" دون الحاجه الى الذهاب لمكتب التموين شريطة أن يكون صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع.

‎وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت انه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل او المعاش، تؤكد الوزارة بأنه لا صحة لذلك ولم يتم حذف أي مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله او معاشه، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه قد تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد اقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم اصدراها او اضافة افراد على بطاقات قائمة بالفعل.