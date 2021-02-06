شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى الأخت الراهبة مارى موريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الراهبة ماري موريس من راهبات قلب يسوع المصريات، إثر وفاتها اليوم.

وجاء بنص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة الأخت الراهبة ماري موريس من راهبات قلب يسوع المصريات، والتي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي".

يذكر أن رهبنة قلب يسوع المصريات تأسست في شهر أكتوبر لسنة 1895 شرع الآباء اليسوعيين في تأسيس رهبنة مصرية برئاسة وإرشاد الآباء اليسوعيين وتحت تدبير راهبات قلبي يسوع ومريم الأقدسين وطلبوا من الكرسي الرسولي الإذن بإنشاء قسم الابتداء في مدينة المنيا لقبول مبتدئات مصريًّات، فوافق قداسة البابا لاون الـ 13 على أن يجعل هذا القسم تحت شفاعة القدّيسة كاترينة شهيدة الإسكندرية وأن تسمى أولى المبتدئات باسم هذه القدّيسة وافتتح هذا القسم والتحقت بعض الفتيات وكانت أسبقهنّ في الالتحاق التي صارت فيما بعد الأم ماري كاترين وهذا تنفيذًا لرغبة قداسة البابا.