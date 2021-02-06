شكرا لقرائتكم خبر عن الميكانيكا والكهرباء: انتهاء تركيب كابلات وحدة الطوارئ بمحطة غرب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم الانتهاء من تركيب كابلات وحدة الطوارئ بمحطة غرب أسوان قبلي وتشغيل الوحدة بعد التأكد من الاتجاه الصحيح للدوران وذلك بعد انتهاء فترة السدة الشتوية .

أضافت المصلحة، أنه تم بإدارة إدفو شرق التابعة لمحطات طلمبات ادفو التوجه إلى عائمة الحجز المستجدة بعد الابلاغ عن فصل التيار الكهربائي بها، وتم تغيير وتركيب قاطع 630A بالمحول وكذلك تبين وجود تخمر بالكابل المغذى، وتم إزالة التخمر وتركيب 6 كوسات 185mmوكوسة 95mm والعزل الجيد و تشغيل العائمة بنجاح وهى عبارة عن وحدتين تصرف كل منها 55,متر مكعب/ الثانية والعائمة نظيفة والعمالة منتظمة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه يتم متابعة حالة المحطات والمناسيب خلال فترة الامطار والمناسيب التصميميه وجميع المحطات جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال الطوارئ.

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، كلف قيادات الوزارة بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة للجسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وأوضحت وزارة الرى، أنها كلفت أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبة للممر الملاحي، وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخذ الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.