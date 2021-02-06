شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إنهاء خدمة عاملين بإدارة حلوان لانقطاعهما عن العمل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح البيان، أن القرار يأتى لانقطاعهما عن العمل وذلك وفق القانون رقم (81)لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون بحسم على أي مقصر في عمله.
وكانت أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة "س.م"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، و"أ.م"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الفتوى ليست كلأ مباحا لغير المؤهلين، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) يجب أن تكون كما أمرنا سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وهى علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة، فالدعوة إلى الله (عز وجل) يجب أن تكون عن علم ووعى وفهم و بصيرة وإدراك، لا عن جهل ولا هوى.