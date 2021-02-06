شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إنهاء خدمة عاملين بإدارة حلوان لانقطاعهما عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها منن قليل، عن إنهاء خدمة كل من أحمد شاكر زكريا محمد علي و عادل إسماعيل عبده بدر عاملان بإدارة حلوان بمديرية أوقاف القاهرة لانقطاعهما عن العمل بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (20) لسنة 2021م ورقم (37) لسنة 2021م الصادران من مديرية أوقاف القاهرة.

وأوضح البيان، أن القرار يأتى لانقطاعهما عن العمل وذلك وفق القانون رقم (81)لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون بحسم على أي مقصر في عمله.