شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى أمام الاتحاد الأفريقى: مصر انخرطت بحسن نية وجدية في المسار الأفريقي لـ"سد النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهده المقدر للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وانخراطه شخصياً في هذه المفاوضات، بما يعكس حرصه على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه قارتنا.

وقال الرئيس السيسى ، إن مصر انخرطت بحسن نية وجدية في المسار الأفريقي أملاً في التوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح وحقوق الأطراف المعنية، وهو الهدف الذي لن يتأتى تحقيقه إلا بتوافر الإرادة السياسية لكافة الأطراف.

وأكد الرئيس ، على حرص مصر الشديد لحل هذه المسألة من خلال المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي- تحت قيادة الرئيس تشيسيكيدي- في المساهمة في دفع مساعينا الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة، وبما يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.