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الرئيس السيسى يشارك فى الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى

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القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم  السبت ، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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