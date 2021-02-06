شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 78% من المرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والذي يمتد بطول 90 كم، ويشتمل على عدد 16محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الاولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1 ) والثانية ((من محطة العاصمة الادارية 1 حتى محطة العاصمة الادارية 2 ) في احتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78 %، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة قام

وتابع الوزير قطاعات المشروع المختلفة، حيث شاهد معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والانفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات التي سيتم بالمشروع وعددهم 22 قطارا حيث من المخطط توريد أول قطارين في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي، تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع) والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات، وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.

تنفيذ مشروع القطار الكهربائى