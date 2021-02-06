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"الصحة": مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى ساهمت فى انخفاضه من 7 لـ 2%

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أن معدل انتشار فيروس سي في عام 2018 بلغ 7%، بينما وصل معدل انتشار الفيروس في عام 2020  إلى 2%.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"الخليج 365"، إنه تم فحص 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا ضمن المبادرة، وتقديم العلاج بالمجان لـ 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية  للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

 

 

وأوضح "مجاهد": مصر في طريقها للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا في انشار الفيروس بين المواطنين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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