للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية داعش التجمع" لـ 10 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع"، لجلسة 10 فبراير؛ للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرملي، وسكرتارية محمد الجمل.

اتهمت النيابة العامة في أمر الاحالة كلا من حسن آمين المندوه يوسف الزهيري "محامي حر وباحث علمي" ومحمد محمد أحمد محمدين وشهرته محمد المنشد "محفظ قرآن كريم" وهناد حسن أمين المندوة يوسف الزهيري " يعمل في مجال المقاولات والديكور " وأحمد السيد محمد بدوى " استاذ بكلية الطب " وخالد محمد عبد المعبود عبد النبي " مهندس " وجميعهم " محبوسين " ورجب محمد أحمد جاب الله وشهرته " ابو عبد الله " " مقاول " وهانى مهلل صادق يوسف " مقاول وخطيب " وحسام الدين أحمد عوض ابراهيم واسمه الحركي " ابو فرقان " " طالب بأكاديمية طيبة بمعهد الهندسة " ونجلاء مختار يونس محمد عزب " مدير عام شركة أمريكانا انترناشونال جروب مصر "هاربيين ".