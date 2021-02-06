الداخلية X أسبوع.. ضبط 1137 قطعة سلاح و17 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 17 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريتي أمن (الجيزة – الإسكندرية) بإجمالي مضبوطات3 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وضبط 1137 قطعة سلاح ناري وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (2 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 3 فرد محلى – 94 طلقة مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.