شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسوان (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الطب البيطرى بأسوان، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت ولمدة شهر، تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، إن الهدف من الحملة هو الكشف البيطرى للإطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها، من تلك الأمراض سريعة الإنتشار وتتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة، خاصة الصغيرة منها، مؤكداً على أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة في هذه الثروة، وإنتاج اللحوم والألبان، وهو الذي يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة، بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة، لاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية، أو حمى الوادى المتصدع، تنتقل للإنسان وتسبب العمى لمن يصاب بها.