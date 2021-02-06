شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الأقصر.. وزير البترول يطلق مشروع الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين، بالمحافظة، والمقرر أن يعملون في خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر، والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لخدمة مدينة الأقصر، والمناطق المجاورة لها.

وخلال الافتتاح أوضح الوزير، أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة في صعيد مصر، مشيراً إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى، وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعى، كوقود في السيارات وزيادة الاعتماد عليه، ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

وأكد الملا، على أن الإسراع في انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى في المحافظات، يخدم بقوة أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى، كوقود في السيارات، والذى يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، والتعاون مع جهات الدولة المختلفة، مشيداً بالدعم الذي وفره محافظ الأقصر، للإسراع بإقامة المحطتين ضمن خطة نشر ١٥ محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة.

وأشار، إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم القوى، وما أحدثه من زخم وزيادة الوعى لدى المواطنين، وما تم توفيره من تمويل للتوسع في أنشطة المشروع، حيث يعمل قطاع البترول، من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعى، وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضى قدماً في مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين منها، وأن التواجد لافتتاح محطتى وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.