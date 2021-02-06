شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتبطين 10 ترع في مركز الإبراهيمية بتكلفة 137 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، إنه جاري تأهيل وتبطين 10 ترع بنطاق مركز الإبراهيمية، بإجمالي أطوال 43.5 كم وبتكلفة 137 مليون جنيه، لخدمة زمام 13 ألف و500 فدان، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة، وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأضاف «اللبان»، أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعة العرايضة من بداية الفم بجوار مدرسة الشوايكة مروراً بقري «كفور نجم، أبوجلال، القماش، كفر حجي، السبكي، أبوعدلان، سويسة» وصولا لمقابر الشيخ أبوحطب، بطول ٨ كيلو لتخدم زمام 2100 فدان وبتكلفة 23 مليون جنيه، تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم، والتبطين يشمل القاع والمريول، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال التأهيل والتبطين الجاري تنفيذها بترعة العرايضة بمركز الإبراهيمية، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.