شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عاما علي رحيل بيرم التونسي ببيت الشعر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة» خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأحد 7 فبراير، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ويحمل عنوان (أبناء بيرم التونسي) وذلك بمناسبة مرور ستين عاما علي رحيل أمير شعراء العامية المصرية بيرم التونسي.

يشارك في الأمسية من الشعراء: أحمد عبد المعطي حجازي، خالد النشوقاتي، عفاف أحمد التركي، محمود الحلواني، مسعود شومان، ناجي شعيب، يسري حسان، السماح عبد الله.

يسبق الصالون وفي الرابعة عصر نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر، لمناقشة تأثير بيرم التونسي في الشعراء الشباب.