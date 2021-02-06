شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل سقط من الطابق الثاني بمبني سكني في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من مبني سكني بمدينة أسوان الجديدة. تلقي قسم شرطة أسوان الجديدة إخطارا بسقوط عامل من أحد المباني السكنية. انتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عامل يدعي محمد. ع 18 سنة من الطابق الثاني بمبني سكني ما أدي إلى مصرعه. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. الوضع في مصر

اصابات 168,057

تعافي 131,211

وفيات 9,512