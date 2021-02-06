شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق عزاء وغلق قاعة احتفالات وتغريم 14 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة على المواقف العمومية لمتابعة التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، أسفرت الحملة عن تغريم ١٤ مواطن لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، فضلا عن غلق كافتريا مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنطقه فلل الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بغلق وتشميع قاعة للاحتفالات بالمدينة، وذلك لمخالفتها الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء انعقاد حفل توزيع جوائز بالقاعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بفض سرادق عزاء بناحية قرية العواسجة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.