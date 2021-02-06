شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح فرع جديد لمجموعة «اللولو الدولية» باستثمارات 165 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر جديد بمجموعة اللولو الدولية إحدى استثمارات المجموعة في مصر وهو الفرع رقم 3 في مصر ورقم 200 على مستوى المجموعة بمساحة تفوق 9 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 165 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الثلاثة منافذ الذي تم افتتاحها في مصر حتى الآن تصل إلى 2000 فرصة عمل، وذلك بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وعقد الوزير، على هامش الافتتاح، اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على، رئيس مجموعة اللولو الدولية، تناول فيه الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.