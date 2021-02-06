شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربيه تحرر محضرا ضد فني علاج طبيعي ينتحل صفة طبيب ويعالج المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة في محافظة الغربية من ضبط منتحل صفة طبيب ( ر.ا ) يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية بااحدي قري مركز كفر الزيات وبالتحقق من شخصيته تبين أن معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني اخصائي علاج طبيعي وقد تم عمل محضر اثبات حالة بالواقعة وتم ضبطه من قبل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزى كفر الزيات ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي

فقد تلقت ادارة العلاج الحر بادارة كفر الزيات بلاغا بانتحال شخص صفة طبيب علاج طبيعى وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف على المرضي في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة كفر الزيات