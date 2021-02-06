شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل مشروعات التنمية أمام «برلمان الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن عجلة التنمية في شتى القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لم تتوقف لحظة واحدة، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، ما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية في مواعيدها المحددة .



أضاف المحافظ في لقائه مع الشباب الفائز في نموذج محاكاة الحياة السياسية ببرلمان الشباب على مستوى المحافظة، أنه جارى الاعداد لتنفيذ أكبر مشروع للتنمية الزراعية بالمحافظة بزراعة ٢٧١ ألف فدان في التجمعات التنموية بوسط شمال سيناء كمرحلة ضمن منظومة الزراعة بالاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر وفقا لتوجيهات الرئيس، إلى جانب الاهتمام بدعم التنمية البشرية وتوفير المرافق الخدمية للمواطنين على مستوى المحافظة، ومنها توفير العديد من الأجهزة والمعدات الطبية لكافة مستشفيات المحافظة والأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة للتخفيف من معاناة المواطنين ومشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى، علاوة على بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات ومعهد القلب للكشف على المرضى وإجراء الجراحات مجانا للمواطنين، حيث يصل أسبوعيا نحو 32 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات بمستشفيات العريش وبئر العبد، وفريق معهد القلب لمدة 4 أيام أسبوعيا بمستشفى العريش.



وأشار المحافظة إلى أهمية البرنامج الرئاسى في تأهيل وإعداد الشباب للمناصب القيادية، مطالبا شباب المحافظة بالاستفادة منها واكتساب الخبرة من نواب المحافظة في تقديم طلبات الاحاطة والأسئلة ومناقشة كافة الموضوعات، مؤكدا دور الشباب في نقل نبض أهالى قرى ومراكز ومدن وتجمعات المحافظة إلى المسؤولين للعمل على حلها، مشيرا إلى تطوير ميناء العريش البحرى كميناء دولى تجارى وتوفير فرص عمل عديدة لأهالى المحافظة، ودراسة إقامة ميناء خاص بالصيد ومزرعة سمكية في الكيلو 17 غرب العريش، بخلاف منظومة محطات المياه التي تغطى مراكز ومدن المحافظة وغيرها من المشروعات التي تم افتتاحها والجارى تنفيذها لخدمة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى مطالب الشباب وأهالى المحافظة، حيث أكد على توفير احتياجات المناطق من مختلف السلع والغاز والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها ، مشددا على إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات المنفذة، وأن يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل التنفيذ حرصا على المال العام.



وأكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أن برلمان الشباب حرص على لقاء المحافظ لعرض مطالبه ومطالب الأهالى، مشيرا إلى مشاركة شباب المحافظة في انتخابات نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب التي تمت لأول مرة الكترونيا بسبب جائحة كورونا، حيث كان ترتيب المحافظة الرابع على مستوى الجمهورية من حيث الاقبال على الانتخابات الإلكترونية، مشيرا إلى تنظيم دورات وورش عمل لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية في البرلمان وكيفية إدارة الجلسات وطبيعة عمل البرلمان.



وأضاف خالد مكاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى في مديرية الشباب والرياضة، أن عدد أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يبلغ 39 عضوًا من مختلف الإدارات الشبابية على مستوي المحافظة، منهم 5 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الأولى التي تضم إدارتى شباب العريش والشيخ زويد، 6 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الثانية التي تضم إدارتى شباب بئر العبدوالحسنة، و8 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الثالثة التي تضم إدارة شباب رمانة، بالإضافة إلى 20 عضوا بالقائمة عن المحافظة.



من جانبهم، أشار أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بشمال سيناء، سالم العكش، رحمى بكير، عبد العزيز مطر، وعايدة السواركة، إلى دعمهم لدور الشباب كممثلين لنواب المستقبل، والعمل على دعم مطالبهم في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة التواصل مع الشباب للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين على مستوى المحافظة، والعمل معا في نقل الصورة الصحيحة عن محافظة شمال سيناء إلى باقى المحافظات سواء عن طريق نواب البرلمان (شيوخا ونوابا) أو عن طريق برلمان الشباب.