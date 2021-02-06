شكرا لقرائتكم خبر عن «تابلت» تكريما لمدرسات متميزات في العملية التعليمية بمعاهد المنيا الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ديوان عام منطقة المنيا الأزهرية، اليوم السبت تكريم الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، للمتميزات في خدمة العملية التعليمية بالمنطقة من شيوخ ومدرسات المعاهد الأزهرية

وذلك بمنحهن جهاز «تابلت» حديث لإثنائه على أدائهم خلال متابعته الميدانية للعملية التعليمية .

شمل التكريم كلاً من الأساتذة زيناهم سيد عبدالرحمن، سحر محمود توني، عميدا معهد فتيات بني مزار الثانوي والإعدادي، وذلك لجهودهم الدائب في خدمة العملية التعليمية وفق التطورات العصرية .

للربط بين السبورة والتابلت والموبايل لطالبات المرحلة الثانوية وجعل التعليم متعة بين الطالب والمعلم

في حين كرمت زيناهم سيد توني، معلمة اللغة الانجليزية بمعهد فتيات صفط الخمار التابع لإدارة المنيا التعليمية، وذلك لتواصلها الجاد مع طالبات المعهد وفق منظومة «التعلم عن بُعد» لتحقيق المنشود من العملية التعليمية، علاوة على تطبيقها لاستراتيجيات التعلم الحديث والنشط أثناء الشرح للطالبات .

جديرٌ بالذكر أن هذا التكريم يأتي في ضوء توجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وبناءًا على ما ورد من إيجابيات بتقارير قافلة الأزهر المركزية أثناء تجولها بمعاهد المنطقة في مستهل الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي 2020 / 2021، للوقوف على الإيجابيات وتحفيزها ومعالجة السلبيات ووضع خطة تحسين لها

وحول التكريم وجه محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، رسالةً للمشتغلين بالعملية التعليمية بالمنطقة، أكد خلالها على ضرورة تكاتف الجميع وتكريس الجهود لخدمة العملية التعليمية، وأن يكونوا على قدر المسئولية التي وكلوا لها وأن يتقوا الله لإنجاح العملية التعليمية ويتحقق المنشود منها وفق التطورات العصرية.