احذر عمقه متر ونصف.. هبوط أرضي بالطريق الزراعي في محافظة البحيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة هبوط أرضي بالطريق الزراعى السريع إتجاه القاهرة أمام مستشفى الكبد في قرية دنشال بمركز دمنهور بالبحيرة.

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد للمحافظة، ومسئولى الهيئة العامة للطرق بزيارة مكان الهبوط الأرضي مع قيادات المرور والحماية المدنية وإدارة الأزمات والوحدة المحلية لمركز دمنهور ومديرية الطرق.

وتبين من الانتقال أن الهبوط الأرضي يبلع عمقه 1.5 مترًا ونصف قطر 50 سم وقرر المحافظ تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وسرعة إصلاح الطريق، تم تشغيل الحركة المرورية على جانب الطريق.

احذر عمقه متر ونصف.. هبوط أرضي بالطريق الزراعي فى محافظة البحيرة

احذر عمقه متر ونصف.. هبوط أرضي بالطريق الزراعي فى محافظة البحيرة

احذر عمقه متر ونصف.. هبوط أرضي بالطريق الزراعي فى محافظة البحيرة

احذر عمقه متر ونصف.. هبوط أرضي بالطريق الزراعي فى محافظة البحيرة

احذر عمقه متر ونصف.. هبوط أرضي بالطريق الزراعي فى محافظة البحيرة