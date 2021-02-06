شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن الانتهاء من خطة «أسواق الجملة» لتوفير السلع بأسعار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تطوير البنية الاساسية لمنظومة التجارة الداخلية بعد اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل في 18 مشروع في اكثر من 11 محافظة ثم الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير المنافذ وأن الهدف من ذلك رفع كفاءة منظومة التجارة الدخلية وقريبا بداية عمل البورصة السلعية ومن المقرر في موسم القمح المقبل، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول.

وأضاف الوزير أنه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة في شهر إبريل المقبل وهذا يؤدى إلى رفع الكفاءة وتوفير السلع وباسعار مناسبة وحتى يتم ذلك كان لابد من إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية على مدار 3 سنوات وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها حالي.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس، باستثمارات 165 مليون جنيه وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر وحزيفة قريشي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وأوضح الوزير طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية وإنشاء 3 فروع لمجموعة اللولو في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور بجانب إنشاء فروع في محافظات أخرى لافتًا إلى أنه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية وتم إنشاء الشركة الخاصة بها ووضخ اللوائح وسيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظورهم المعلومات في موسم القمح القادم ونستهدف 4 مليون طن قمح في الموسم المقبل ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الاقماح بجانب وجود صومعتين أخرين.