شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع رصف مدخل قرية المرابعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال قطع الفرمة وبداية الرصف بمدخل قرية كفر المرابعين التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ من اتجاه الطريق الدولي بطول 800م، تحت اشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق بكفر الشيخ.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.