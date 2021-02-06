شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن مباردة «حياة كريمة» للتطوير قرى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال تطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري، وتشمل 1500 قرية في 50 مركز ومدينة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه.

«المصرى اليوم» تستعرض ١٥ معلومة هامة توضح أهم جوانب مبادرة «حياة كريمة» بقرى الإسكندرية وفقا للمخطط العام للتنفيذ :

- تستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير 57 قرية ونجع تشمل مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي «بهيج وأبو صير والغربانيات»، فضلا عن ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع«.

- تقدر التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بـ 3 مليارات جنيه.

- يستفيد من أعمال التطوير التي ستجري في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن.

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- تشمل أعمال التطوير في قرى برج العرب 15 قطاعا خدميا للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

- إنشاء محطتي معالجة ورفع للصرف الصحي، لخدمة المنطقة المزمع تطويرها بالكامل.

- توصيل خدمات الاتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.

- إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بقرى ومدينة برج العرب القديم، لتقديم الخدمة الطبية بمستوى لائق لكافة المواطنين.

- تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية بكافة القرى المزمع تطويرها.

- مد خطوط مياه شرب جديدة، لتغطية القرى بالكامل، واستبدال وتجديد الخطوط القديمة بأقطار تتراوح بين 3 و4 بوصة إلى 6 و8 بوصة بسبب الزيادة السكانية.

- تغطية العديد من المصارف ضمن المشروع القومي لتغطية الترع، فضلا عن إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وإمدادها بالمعدات اللازمة.

- إنشاء عدة مدارس، خاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة.

- رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، فضلا عن إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين.

- إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب، وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة، لتوظيف طاقتهم بشكل ايجابي.

- إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن.

- تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية.