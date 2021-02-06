شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى: القمامة تنتشر بالمناطق الشعبية فى الجيزة والمحافظ لم يتحرك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراكمت القمامة فى عدد من شوارع محافظة الجيزة، فى غياب من مسئولى المحافظة، حيث اشتكى أهالى شارع المدينة المنورة التابع لحى الهرم بمحافظة الجيزة من تراكم القمامة ما أدى لانتشار الحشرات والأمراض.

وقال وائل محمد، أحد سكان الحى، إن سكان شارع المدينة المنورة المتفرع من شارع المدرسة التابع لحى الهرم بمحافظة الجيزة، يعانون من تراكم القمامة والتلوث بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، ما هدد صحتهم.

وأكد أحمد محمد سيد، أحد سكان العمرانية، أن القمامة دائما تتراكم فى شارعى مصنع المكرونة، والدكتور بالعمرانية الغربية، والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات الضارة الناقلة للعدوى، مطالبا بضرورة إزالة القمامة حفاظا على الصحة العامة.

وقال حسام العطار، أحد سكان شارع عباس العقاد المتفرع من شارع الملكة بكفر طهرمس، بحى بولاق الدكرور، أن هناك تراكما مستمرا للقمامة في أرض فضاء، بالشارع، ما يؤدى لانتشار الرائحة الكريهة والحشرات والكلاب الضالة.

القمامة

القمامة تنتشر بالمناطق الشعبية بالجيزة