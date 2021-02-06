شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الكاثوليكية يترأس الاحتفال بعيد تقدمة يسوع للهيكل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، والذي يوافق اليوم العالمي للحياة المكرسة، وايضًا بمناسبة افتتاح عام القديس يوسف بمدرسة القديس يوسف بالإسكندرية.

وقالت الكنيسة في بيان، إن ذلك جاء بحضور عدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، كما تم تبريك الشموع إشارة إلى يسوع شمس البر الذي هو نور العالم.

وفى 3 فبراير الجاري، ترأس المطران كلاويو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ترأس صلاة القداس الإلهي، بمناسبة احتفال عيد المكرسين والمكرسات، بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة، بمشاركة المطران نيقولاس هنرى، السفير الباباوى بمصر، و حضر القداس عدد من الآباء الكهنة، ورؤساء الراهبانيات الرجالية والنسائية، وكذلك عدد من الرهبان والراهبات، كما نشط صلاة القداس فريق الكورال السوداني المقيمين بمصر.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية كل عام فى شهر فبراير بعيد المكرسين والمكرسات من الرهبانيات النسائية والرجالية بعيد الحياة المكرسة وتقدمة يسوع في الهيكل بحضور السفير.

جانب من قداس الاحتفال (2)



المطران كلاوديو لوراتي



قداس عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل



خلال قداس الاحتفال بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل (5)



القداس(6)