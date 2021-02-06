شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح اتحاد محلى عمال الجيزة بعد تطويره ويدعو للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد.

وشدد وزير القوي العاملة، على أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى رقمنة الدولة المصرية ، والتحول الرقمي الكامل من النظام الورقي إلى الالكتروني في جميع أعمالها وخدماتها، داعيا التنظيم النقابي للانطلاق نحو ذلك بتحويل جميع شؤونه وأعماله الكترونيا.

وأكد سعفان، ضرورة أن يكون هناك انضباط فى قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي والشركات العاملة والعمال، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف لجنة نقابية نتعامل معها، مما يتطلب أن يكون لكل اتحاد يضم لجان نقابية فى داخله أن يكون لديه قاعدة بيانات متكاملة.

وأعرب الوزير عن أمله أن تأتي انتخابات التنظيم النقابي المقبلة، ويكون لدينا نظام الكتروني كامل يضم قواعد بيانات للجان النقابية، والجمعيات العمومية الخاصة بها، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بجهد كبير وعمل شاق في تنظيم وإجراء الانتخابات العمالية التي أجريت في 2018.

وطالب الوزير، من كل اتحاد محلي، أن يكون هو المصدر الرئيسي الإنتخابات النقابية في 2022 حتى ننقل التنظيم النقابي لوضع آخر عما كان عليه، باعتباره المسئول عن قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي، وفق الأطر والبرامج التى حددتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة.

كما طالب سعفان كل العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة أن يحرصوا على وجود إيراد للإتحاد، مقترحاً باستغلال المكان الخاص بالإتحاد ليكون مركزاً للتدريب للعاملين بالشركات والمصانع بداخله ، حتى يتوفر له ما يعينه على آداء مهامه الموكلة له لخدمة العمال ، موجها الشكر للاتحاد المحلي والقائمين عليه ، على تلك القفزة التى حققوها للوصول بالإتحاد لهذا الشكل ، داعيا باقي الاتحادات المحلية في 26 محافظة أن تحذو حذو محلي الجيزة، مؤكدا أننا نحتاج إلى جهد وعمل شاق وآداء جيد حتى نخرج منتجاً بهذا الشكل الذى نراه اليوم بعمل إتحاد يعبر عن عمال المحافظة فى أداؤه.

وأكد سعفان أن الوزارة لا تألوا جهداً فى العمل على حل مشكلات العمال فى أى شركة أو مصنع ، وتعطى كل ذى حق حقه ، سواء أصحاب الأعمال أو العمال ، بحيث ينظر الناس للتنظيم النقابي نظرة متوازنة بدون تحيز لأحد أطراف العملية الإنتاجية ، وهذا هو ما يجب علينا أن نربي أجيالنا الحالية والمستقبلية عليه لنحافظ على التنظيم النقابي الذى تقوم ببنائه حالياً .

بدوره قدم عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الشكر والترحيب بوزير القوى العاملة والحضور باسمه واسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته أمين صندوقه ، كما شكر الزملاء العاملين بالاتحاد المحلي على المجهود الذي قاموا به لتطوير مبنى الاتحاد ليصل لهذا الشكل.

وأشاد عبد الفضيل ببيان وزارة القوى العاملة بمجلس النواب ، مشيرا إلي أنه لاقى استحسان كافة النواب على حد سواء، لافتا إلى بصمة الوزير وجهوده ودلالات الواضحة على الوزارة فى الفترة الأخيرة ، وإعطاء الشرعية النقابية لكافة اللجان النقابية الموجودة داخل مصر.

من جانبه أشاد جمال عقبي رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة ، بدور وزير القوى العاملة فى الفترات السابقة ووقوفه دائما بجانب العمال مدافعاً عن مصالحهم، واصفا الوزير أنه لا يهدأ فى عمله ، يجوب كل محافظات الجمهورية ، ويعطى توجيهاته دائما بمساعدة المصانع المتعثرة فى سداد مستحقات عامليها من خلال صندوق الطوارئ دفعاً لعجلة الإنتاج ، وحفاظا على وجود هؤلاء العمال داخل عملهم.

وأشار النائب أحمد عاشور الأمين العام للإتحاد المحلي لعمال الجيزة، إلى أن الاتحاد تم تطويره بالجهود الذاتية والتبرعات من بعض اللجان النقابية ، لافتا إلي أن ذلك استغرق 35 يوما ولم يتوقف ذلك على المبنى فقط ، وإنما فى نظام العمل ذاته، عرضا فيديو وضح عملية التطوير منذ بدايتها، حيث تم تجميع معلومات وبيانات عن كل عامل من العمال بالمحافظة وتسجيله بكامل بياناته سواء كان منضم لتنظيم نقابي أو غير منضم.

وفى ختام الاحتفالية كرم وزير القوى العاملة 26 من العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة ، بمنحهم شهادات تقدير لما قاموا به من مجهود فى تطوير مبنى الاتحاد وتنظيم عمله لخدمة عمال المحافظة.

وأهدى أحمد عاشور درع الاتحاد لوزير القوى العاملة ، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالمحافظة.