شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك على رأس وفد كنسي بكلية البنات بجامعة الأزهر فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إنه تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية وتذكار توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التى وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان و فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الازهر، قام الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بتلبية دعوة كلية البنات بجامعة الأزهر فرع طيبة.

وأضافت الكنيسة، تخلل اللقاء كلمة أحمد سيد إبراهيم عميد الكلية الذى رحب بالحضور و قدم كلمة عن الاخوة الإنسانية ، ثم كلمة للأنبا عمانؤيل و التى أسهب فى توضيح ما جاء فى الوثيقة من قيم و مبادئ تدل على المحبة و الإخوة الإنسانية ثم كلمة للدكتور عبد الحميد الضوى مستشار رئيس جامعة الأزهر سابقا وعميد الكلية الأسبق بعنوان الديانات السماوية.

وألقى الدكتور عبدالوهاب فكرى وكيلة الكلية و الذى ثمن ما جاء بالوثيقة من حث على نشر السلام و الحب و الإخاء، وفي ختام اللقاء قام عميد الكلية ابراهيم بتسليم درع المحبة و الإخاء للأنبا عمانوئيل وسط.

وحضر اللقاء وفد من الكنيسة متمثلا في الأب ماركو ناجى وكيل عام المطرانية، والأب شنودة نصيف، والأب ملاك ناجى، والأب يوسف ميخائيل.