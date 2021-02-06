شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف جنوب سيناء: أئمة المساجد هم خط الدفاع الأول ضد أى فكر متطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ اسماعيل الرواى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أهمية الدور الدعوى للأئمة ودورهم فى التوعية وبناء الوعى قائلا:" أئمة المساجد هم خط الدفاع الأول ضد أى فكر متطرف".

جاء ذلك على هامش دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة المقامة فى شرم الشيخ، خلال تعليق محمود بدر عضو مجلس النواب، على اهتمام وزارة الأوقاف ببناء المساجد وتجاهل المستشفيات والمدارس، ودعوته للوزارة بابتاع فقه الأولويات فى مصارف إنفاقها المبالغ المالية.

وخلال تعليق وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، الشيخ اسماعيل الراوى، لفت إلى أنه يتم بالفعل تحويل مبالغ إلى المستشفيات من خلال إدارة البر ومؤخرا بدأت الإدارة توفر مبالغ مالية لشراء المستلزمات الطبية والكمامات، كما أن الوزارة تبرعت بملايين الجنيهات للتربية والتعليم لبناء وتطوير المدارس، قائلاً:"لم تكتف بالمساجد فقط".

واختتم وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء:"وغير ذلك تفعل الوزارة دور المشاركة المجتمعية حيث أصبحت تتعاون مع وزارة التموين لتوزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا وبطاطين وكتب وغيرها".

وافتتح أمس الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ اسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، والتى تستمر حتى اليوم السبت.