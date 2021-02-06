شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد: إتاحة اعتمادات مالية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن.

وأكدت، «السعيد»، خلال الإجتماع المشترك مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السبت، اجتماعاً عبر الفيديو كونفراس، لمتابعة آخر مستجدات «الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة»، وذلك ضمت البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، وفي ضوء متابعة رئيس مجلس الوزراء، أكدت أنه تم إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة في العام المالي الجارى.

كما أكدت وضع التصور المالي اللازم للأعمال في العام المالي الجديد وفق احتياجات الجهات المنفذة للمنظومة وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة المصرية، كما سيتم وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التي يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وأوضحت الوزيرة، أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة فضلا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعي ويحسن من الوضع البيئي للتربه كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.