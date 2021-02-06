شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التضامن يكشف عن «ثورات الجياع» التي شهدتها مصر منذ عصر الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أنه رصد في كتابه بعنوان «ثورات الجياع» كل الثورات التي شهدتها مصر منذ عصر الفراعنة.

وأضاف هاشم، خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المذاع عبر شاشة قناة TeN، أنه اتضح من خلال كتابه أن أسرع عودة لمصر من فترات الفوضى إلى الاستقرار كانت في ثورة 30 يونيو، وذلك بسبب الالتفاف حول الجيش المصري.

وأكد مستشار وزيرة التضامن، أن المجتمعات تمر بفترات فوضى ثم تعود للاستقرار ثم تعود من جديد للفوضى، لافتا إلى أهمية الجيش بالنسبة لاستقرار المجتمعات.