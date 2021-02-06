شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» لـ«صناعة الذهب»: الانتهاء من مشروع مدينة الذهب خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن صناعة الذهب من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي في مصر، ومدينة الذهب ستكون مركز محلي وعالمي، فهناك عدة دول أقامت مدن للذهب مثل دبي وتركيا.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن المشروع جاري الإعداد له، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بأن تكون المساحة الكلية 150 فدان، وستضم المدينة عدد كبير من الورش والمصانع والمعارض الدولية.

وأكد أن المدينة ستضم أيضًا نادي اجتماعي ومطاعم ومسجد وكنيبسة، وستقع في مكان ملتقى طرق حتى يسهل للمواطنين زيارتها.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنه سيتم عرض 3 محاور للتصميمات الهندسية على الرئيس ثم يتم البدء للانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات كحد أقصى.