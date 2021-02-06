شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: تنسيق رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمختلف جوانب منظومة المخلفات الجديدة، فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وقال «شعراوي»، السبت، خلال الإجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفراس، لمتابعة آخر مستجدات «الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة»، وذلك ضمت البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، وفي ضوء متابعة رئيس مجلس الوزراء، إنه يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع في 4 محافظات وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن، حيث تم الإنتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة في محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 %.

وأوضح الوزير، أنه تم أيضاً الإنتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة في محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم.

وفيما يخص خلايا الدفن الصحى أكد أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء في تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة.

وحول مصانع تدوير المخلفات، أوضح أنه جارى إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى في دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز حوالى 70%، كما تم الإتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين في دفرة بطاقة 1200 طن / يوم .

كما عرض وزير التنمية المحلية، الخطة المستقبلية للمنظومة خلال العام المالى الحالى فيما يخص إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وخطوط التدوير الجديدة والمدافن الصحية التي سيتم إنشاءها.

وأكد «شعراوى»، أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصرى يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة المخلفات.